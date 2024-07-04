Руководитель регионального управления спецсвязи Алексей Егоров рассказал, какие задачи ложатся на...

Руководитель регионального управления спецсвязи Алексей Егоров рассказал, какие задачи ложатся на плечи связистов85 лет в этом году исполняется одной из самых секретных государственных структур России - Службе специальной связи. Ведомство выполняет доставку всего того, что в силу ценности, важности, а порой и опасности нельзя отправить обычной почтой или курьером. Какие задачи каждый день ложатся на плечи спецсвязистов? В интервью "Вестям" рассказал руководитель регионального управления спецсвязи Алексей Егоров.