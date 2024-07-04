Смотрите Вести в 14:30: единственный в стране передвижной карильон зазвучал в центре...

Смотрите "Вести" в 14:30: единственный в стране передвижной карильон зазвучал в центре ВладимираВести с полей- Аграрии Суздальского района приступили к покосу кормовых на две недели позже срока. Как это скажется на уборочной кампании?Ей бы в небо!- Вторая в стране женщина освоила профессию лётчика-наблюдателя. Что входит в обязанности Евгении Козловой?Карильон, звучи!- Единственный в стране передвижной карильон зазвучал в центре Владимира. Чем ещё удивляли слушателей музыканты Арт-резиденции "Молодые молодым"?