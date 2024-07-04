Людмила Гурченко была артистом уникальным, синтетическим, неординарным. Она пела, танцевала, играла в театре, снималась в кино, давала концерты. Давайте вспомним любимые кинофильмы с ней по кадрам с зажигательными танцами звезды.
Людмила Гурченко была артистом уникальным, синтетическим, неординарным. Она пела, танцевала, играла в театре, снималась в кино, давала концерты. Давайте вспомним любимые кинофильмы с ней по кадрам с зажигательными танцами звезды.
1.
А – "Наша дача";
Б – "Пять вечеров";
В – "Любимая женщина механика Гаврилова".
2.
А – "Любовь и голуби";
Б – "Идеальный муж";
В – "Дети Ванюшина".
3.
А – "Мама";
Б – "Белые одежды";
В – "Рецепт ее молодости".
4.
А – "Магистраль";
Б – "Небесные ласточки";
В – "Дневник директора школы".
5.
А – "Моя морячка";
Б – "Гулящая";
В – "Шаг навстречу".
ОТВЕТЫ
1 – В – "Любимая женщина механика Гаврилова";
2 – А – "Любовь и голуби";
3 – А – "Мама";
4 – Б – "Небесные ласточки";
5 – А – "Моя морячка".