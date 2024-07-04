Людмила Гурченко была артистом уникальным, синтетическим, неординарным. Она пела, танцевала, играла в театре, снималась в кино, давала концерты. Давайте вспомним любимые кинофильмы с ней по кадрам с зажигательными танцами звезды.

Людмила Гурченко была артистом уникальным, синтетическим, неординарным. Она пела, танцевала, играла в театре, снималась в кино, давала концерты. Давайте вспомним любимые кинофильмы с ней по кадрам с зажигательными танцами звезды.1.А – "Наша дача";Б – "Пять вечеров";В – "Любимая женщина механика Гаврилова".2.А – "Любовь и голуби";Б – "Идеальный муж";В – "Дети Ванюшина".3.А – "Мама";Б – "Белые одежды";В – "Рецепт ее молодости".4.А – "Магистраль";Б – "Небесные ласточки";В – "Дневник директора школы".5.А – "Моя морячка";Б – "Гулящая";В – "Шаг навстречу".ОТВЕТЫ1 – В – "Любимая женщина механика Гаврилова";2 – А – "Любовь и голуби";3 – А – "Мама";4 – Б – "Небесные ласточки";5 – А – "Моя морячка".