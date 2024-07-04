Участники Арт-резиденции Молодые молодым сыграли на кариольоне во Владимире Музыка под открытым...

Участники "Арт-резиденции "Молодые молодым" сыграли на кариольоне во ВладимиреМузыка под открытым небом. В центре Владимира, на Соборной площади выступили участники "Арт-резиденции "Молодые молодым". Гвоздём программы стал карильон - колокольный орган. На творческой встрече побывала Мария Артес.51 колокол. Общий вес конструкции - 4 тонны. Передвижной карильон прибыл во Владимир из Белгорода. Он - единственный в стране - "путешествующий".Историческая копия музыкального инструмента позднего средневековья. Есть клавиши для рук и ног, потому карильон можно назвать колокольным органом. Музицируют ладонями. Инструмент - уличный. Звук "тянется" настолько, насколько позволяет акустика, - поясняет музыкант Тимур Халиуллин.Тимур Халиуллин - руководитель проекта "Арт-резиденция "Молодые - Молодым", лауреат международных конкурсов:- Когда мы нажимаем на клавиши, у нас идет цепь сигналов и импульсов, ведущая напрямую к языку колокола. Язык в больших колоколах находится внутри, он ударяет по стенке, в маленьких колоколах - снаружи.На несколько часов исторический центр Владимира превратился в творческую лабораторию под открытым небом. Три редких клавишных инструмента - орган, карильон, клавесин соединились в звучании на Соборной площади.Мария Артес - корреспондент:- География концерта - обширная. Музыканты сыграют на родине великих русских композитор. Москва, Санкт- Петербург, Калуга. В их числе - и Владимир. Здесь родился и жил наш земляк, Сергей Танеев.Проект "Арт-резиденция Молодые - молодым" реализован в рамках президентского гранта. В репертуаре - русские народные, европейские, старинные, современные мелодии. Музыкантам удалось затронуть струны души владимирцев.Артем Семенов - житель г. Владимира:- Очень необычно. Во-первых, представлены три инструмента. Один из них достаточно редко можно увидеть в принципе в России. Такой репертуар - классический - услышать в новом исполнении всегда очень, очень интересно.Елена - жительница г. Владимира:- Я пришла, я не знала, что такое карильон. Поэтому пришла посмотреть, послушать. Орган я очень люблю.Творческий десант во главе с Тимуром Халиуллиным на владимирской земле впервые. Проект объединил 8 участников из разных городов.Калиника Медведева - из Белоруссии. Благодаря "Арт-резиденции" испытала себя как мультиинструменталист.Калиника Медведева – музыкант:- Всегда интересно узнать аутентичные инструменты,на которых играли в то время, когда была написана эта музыка. Бах, Вивальди...Которых мы все знаем.А это - двенадцатилетний Ярослав из Красноярска. В музыку влюблен с детства. Орган привлек своим "голосом". Во Владимире Ярослав исполнил любимое произведение Баха.Ярослав Плеханов – музыкант:- В 8 лет я "бахнулся". Меня называют "Бахнутым" ребенком, я выучил в 8 лет Токката ре минор полностью. Потом я сказал маме "можно мне играть на органе?"Руководитель Арт-резиденции Тимур Халиуллин - из Белгорода. Обстановка в приграничном городе - тревожная. Но музыка, по словам Тимура, придаёт сил. И в ней же - великая объединяющая сила.Тимур Халиуллин - руководитель проекта "Арт-резиденция "Молодые – Молодым":- На карильоне, который приехал к нам из Голландии, на клавесине, который сделал наш отечественный мастер, на органе, который из Королевства Нидерланды будет звучать музыка разных стилей. Я - татарин, участник - белорус, у нас здесь много разных национальных школ, традиций, возрастов. И все это объединяется под знаком музыки. Поэтому это главный посыл - музыка не имеет границ.В ближайших планах - концерты в городах с античным прошлым. Музыканты мечтают сыграть в Крыму.Мария Артес, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.