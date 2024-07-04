В четверг, 4 июля, жильцам ряда домов на улицах Озёрной, Семязинской, Дорожной и Придорожной во Владимире отключат газ.

В четверг, 4 июля, жильцам ряда домов на улицах Озёрной, Семязинской, Дорожной и Придорожной во Владимире отключат газ. Об этом рассказала горадминистрации.Прекращение подачи голубого топлива связано с работами на газопроводе высокого давления. Газа не будет с 9.00 до 16.00.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.