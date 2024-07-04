Девочка-подросток утонула на оживленном пляже реки Пекша в Кольчугино. Это произошло вечером 3 июля, рассказали в пресс-службе Следкома. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении

Девочка-подросток утонула на оживленном пляже реки Пекша в Кольчугино. Это произошло вечером 3 июля, рассказали в пресс-службе Следкома. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Дело в том, что девочка пошла купаться с мамой и 14-летним братом. Всего у женщины трое детей, один уже совершеннолетний, его на пляже с семьей не было.