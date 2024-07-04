Сильный пожар охватил кафе по адресу Гагарина, 97 в Коврове вечером 3 июля. Если быть точнее, огонь разгорелся в пристройке, пламя перекинулось на крышу и смежные помещения. Есть пострадавший.

Сильный пожар охватил кафе по адресу Гагарина, 97 в Коврове вечером 3 июля. Если быть точнее, огонь разгорелся в пристройке, пламя перекинулось на крышу и смежные помещения. Есть пострадавший. Информацией о происшествии поделился ковровский блогер-спасатель Михаил Быков. Спасателям о возгорании сообщили в 19:40. К их приезду из кафе уже валил густой черный дым. Здание пришлось