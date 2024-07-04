Агрессивные бездомные собаки отбили маленького лосенка от мамы в лесу у деревни Бельково. Страшно представить, как бы закончилась эта история, если бы малыша не заметила лесная бригада. В

Агрессивные бездомные собаки отбили маленького лосенка от мамы в лесу у деревни Бельково. Страшно представить, как бы закончилась эта история, если бы малыша не заметила лесная бригада. В пресс-службе Госохотинспекции рассказали, что лосенка удалось отбить от псов. На место выехали инспектор и ветеринар. Собаки успели покусать лосенка, поэтому необходимо было обработать ему раны. После всех