В Вязниках вынесен приговор гражданину Таджикистана, который подрался с сотрудниками полиции В мае...

В Вязниках вынесен приговор гражданину Таджикистана, который подрался с сотрудниками полицииВ мае сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД района, получив сообщение от оперативного дежурного, для проверки заявления о совершении преступления, выехали по одному из адресов города Вязники. В квартире они обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, без документов.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют:«… Указанный иностранный гражданин, осознавая, что на территории России находится незаконно, и его могут депортировать, воспрепятствовал проходу сотрудников полиции в жилище, закрыв перед ними дверь. Позже, когда правоохранители вошли в квартиру вместе с её собственником, у которого осужденный арендовал жилище, последний стал оказывать сопротивление, в связи с чем на него надеты наручники. Выйдя вместе с сотрудниками полиции на улицу и находясь у служебного автомобиля, злоумышленник толкнул сотрудницу ППС, от чего та потеряла равновесие и упала на асфальт, ударившись головой...»Как итог: виновному назначены принудительные работы (на 1 год) с отбыванием в исправительном центре и с удержанием 15% заработной платы в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений