Во Владимирской области директор школы подозревается в служебном подлоге. Следователями...

Во Владимирской области директор школы подозревается в служебном подлоге.Следователями регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из средних общеобразовательных школ Владимирской области, подозреваемого в служебном подлоге.По версии следствия, подозреваемая с июля 2023 года фиктивно трудоустроила дочь в образовательное учреждение и на протяжении пяти месяцев вносила в документы ложные сведения о её "работе".В итоге последней была необоснованно выплачено 50 тысяч рублей.В настоящее время следователем проводятся допросы свидетелей, осматривается служебная документация, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; пресс-служба СУ СК России по Владимирской области