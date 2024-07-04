Во Владимирской области отметили 88 лет Российской Госавтоинспекции Госавтоинспекторы нашего...

Во Владимирской области отметили 88 лет Российской ГосавтоинспекцииГосавтоинспекторы нашего региона отметили профессиональный праздник. Российской Госавтоинспекции - 88 лет.Приоритет сегодня - комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапное снижение смертности в ДТП, развитие системы фотовидеофиксации нарушений.Торжества в честь дня рождения службы прошли в Госавтоинспекции регионального УМВД. Сотрудников поздравил начальник региональной полиции Валерий Медведев. Генерал-майор полиции выразил благодарность за ежедневную работу, сопряженную с риском и необходимостью оказания экстренной помощи. Сотрудникам службы - её возглавляет полковник полиции Артур Амосов - вручены медали, почётные грамоты и благодарности.Сегодня в регионе свыше 800 госавтоинспекторов. Только за первое полугодие этого года они пресекли 600 тысяч административных правонарушений, выявили 280 преступлений.Максим Алексахин, инспектор ДПС Управления МВД России по Владимирской области:- Погони были. Происходят обычно, если водитель в нетрезвом состоянии, не желает остановиться по требованию сотрудника полиции, и приходится догонять его, осуществлять погоню за правонарушителем.