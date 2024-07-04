Вторая в стране женщина летчик-наблюдатель работает на владимирской авиабазе Летнаб Евгения...

Вторая в стране женщина летчик-наблюдатель работает на владимирской авиабазеЛетнаб Евгения Козлова теперь работает на владимирской авиабазе. Профессия редкая и важная - мониторить лес и предупреждать наземные службы о возгораниях. Что берут в полет летнабы? И почему среди наблюдателей так мало женщин?"Из-за того, что температура повышается, у нас такое явление как дымка есть..."А, значит, найти, например, небольшую дымовую точку будет сложнее. Перед полетом лётчик-наблюдатель Евгения наводит погодные справки. Выясняет облачность, направление ветра. В ближайшие три с половиной часа ей предстоит руководить этим самолетом и двумя мужчинами-пилотами.Евгения Козлова. Лётчик-наблюдатель Владимирской авиабазы охраны лесов:- Моя же задача - это ввести ориентировку. Следить, чтобы мы следовали строго по маршруту, потому что он рассчитан таким образом, чтобы я могла полностью осмотреть территорию нашей области.На Владимирской авиабазе лесхоза Евгения Козлова - единственная женщина летнаб. И вторая в России. Девять лет отработала в Селивановском лесничестве - по большой любви к лесам. А потом получила предложение - расправить, так сказать, крылья.Евгения Козлова. Лётчик-наблюдатель Владимирской авиабазы охраны лесов:- У меня папа служил срочку в авиации. Поэтому с детства слышала разговоры про небо. А здесь получается комбо. Два в одном. И небо, и лес.Сегодня у Евгении - четвертый самостоятельный полет. Обучение шло 8 месяцев. Пилотировать самолет хоть и не может...Евгения Козлова. Лётчик-наблюдатель Владимирской авиабазы охраны лесов:- Таких навыков нет, поэтому пилотов два. Для того, чтобы сломались оба - это надо постараться.Однако именно летнаб принимает решение, куда повернуть штурвал. "Наш мозг", говорят коллеги-мужчины. И признают: новичок Евгения успела заслужить доверие пилотов. Летают здесь на самолете АН-2. "Аннушка" такая же - надежная.Евгения Козлова. Лётчик-наблюдатель Владимирской авиабазы охраны лесов:- При отказе двигателя с высоты один километр он сможет спланировать на 14 километров вниз. Машина неубиваемая. Для того, чтобы ее сорвать в штопор - это надо умудриться.Правда, в салоне тесно и жарко. Да и "болтает" кукурузник неслабо. Выдержать почти четырехчасовой полет физически непросто. Может, поэтому женщин в этой профессии практически нет. Однако о трудностях Евгения не говорит. Перебирает содержимое сумки. Достает планшет - там приложение, благодаря которому сообщение о дымточке оперативно поступает на землю. Рядом - бумажная карта. Так вернее. Координаты должны быть максимально точными.Евгения Козлова. Лётчик-наблюдатель Владимирской авиабазы охраны лесов:- Лес у нас пусть и освоенный, но при этом дорожная сеть развита очень слабо, и очень много плохопроходимых мест. Поэтому ты можешь ошибиться, тебе кажется, на чуть-чуть. Но наземные службы тебе за это спасибо не скажут.Она понимает это, как никто другой. Исходила владимирские леса вдоль и поперек. В небо здесь охотно берут именно таких.Теперь родные для Евгении леса - как на ладони. Июль - пик работы для наблюдателей лесоохраны. Вылетают раз в день. Если станет еще жарче - то утром и вечером. Зимой приходится спускаться с неба на землю и ждать сезона в штабе. Тяжелое время, улыбается Евгения. Теперь и для нее первым делом - самолеты.Кристина Иванова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".