В Ковровской академии торжественно вручили дипломы выпускникам очной формы обучения всех трёх факультетов.

В Ковровской академии торжественно вручили дипломы выпускникам очной формы обучения всех трёх факультетов – механико-технологического, автоматики и электроники, экономики и менеджмента, а также выпускникам заочной формы обучения факультета экономики и менеджмента.Всего в этом году по очной, заочной и очно-заочной формам обучения академию окончили 288 человек. Дипломы с отличием «заработали» упорным трудом и талантом 37 человек.На праздник пришли не только выпускники – в зале собрались их родители, братья и сёстры, а у некоторых даже бабушки и дедушки.Ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева от всей души поздравила вчерашних студентов со знаменательным событием. «Каждый из вас запомнился своими успехами – в учёбе, в науке, спорте, творчестве. Здорово, что мы вместе прошли этот путь. Я уверена, что уже сегодня вы знаете, где будете работать. Ведь мы поступаем в вуз для приобретения профессии. Этим и отличается наша академия – она находится в окружении крупных предприятий, которые остро нуждаются в вас, ваших умах, руках, энергии. Трудитесь; пусть ваш путь будет успешным. КГТА – это хорошее начало вашей карьеры. Пусть рядом всегда будут близкие люди, берегите себя и их. Мира нам всем и удачи».«Сегодня вы вправе собой гордиться, - поздравляя выпускников, отметила проректор по учебной работе и развитию Юлия Владимировна Смольянинова. - Ведь диплом о высшем образовании — это результат вашего многолетнего труда. А ещё это ключ, открывающий дверь в новые возможности. Не упускайте их, не останавливайтесь на достигнутом и верьте в себя. Отправляя вас сегодня в большое жизненное плавание, хочу пожелать солнечной погоды, друзей, побед, радости, счастья, здоровья. В добрый путь!».Е. Е. Лаврищева и Ю. В. Смольянинова вручили дипломы с отличием выпускникам всех направлений. Следом на сцену выходили деканы – Ирина Владимировна Грачёва, декан механико-технологического факультета; Андрей Анатольевич Митрофанов, декан факультета автоматики и электроники; Анна Викторовна Быкова, декан факультета экономики и менеджмента, а также заведующие кафедрами. У каждого нашлись тёплые слова поздравления и напутствия теперь уже молодым специалистам. Диплом, рукопожатие, памятное фото – и вот завершён большой и важный этап. Позади бессонные ночи, переживания во время сессии, слёзы из-за несданного зачёта, но и радость от заслуженной пятёрки, успеха первой научной работы. Диплом – это только начало, впереди долгая и, надеемся, счастливая жизнь.Нет сомнений, что в профессиональной сфере нынешних выпускников точно ждёт успех. В Коврове много крупных промышленных предприятий, которые очень ждут молодых специалистов. Многие ребята уже на старших курсах стали работать по специальности, кто-то сейчас выбирает из множества предложений то, что придётся по душе, а некоторые бакалавры готовятся к поступлению в магистратуру.Академия — не только учёба. Многие студенты именно здесь получили возможность серьёзно заняться творческой и общественной деятельностью. Так случилось, что в этом году в большую жизнь выходят многие талантливые ребята из медиацентра «Студенческий день». Начальник отдела по связям с общественностью Анастасия Валерьевна Онищенко поблагодарила свою медиа-команду за совместные проекты, организацию кибер-спортивных турниров, интересный контент, позитивные инфоповоды и развитие студенческого самоуправления.Украсили вечер музыкальные подарки от вокалистов – выступали студент колледжа Владислав Ведякин, студенты (а некоторые уже выпускники) факультета экономики и менеджмента Александра Юлдашева, Наталья Устинова, Андрей Глухов и Александр Большаков.«Студенческие годы были незабываемыми и останутся в сердце навсегда, - сказал Иван Прибылов. - Думаю, каждый найдёт, что вспомнить. Развитие, любовь, дружба, победы, свобода и возможности – всё нам дала академия. Но ничего этого не было бы, если бы не люди, которые здесь работают. Мы благодарны ректору, всем сотрудникам, создающим комфорт и уют в учебных корпусах и в общежитии, и, конечно, преподавателям за их знания, терпение и доброе отношение. А ещё родителям, которые нас поддерживали на этом пути. Все четыре года меня окружали хорошие, добрые люди, с которыми я был здесь счастлив. Желаю всем выпускникам найти своё признание и быть счастливыми, а КГТА – долгих лет процветания и талантливых студентов!».Присоединяемся к пожеланию и от всей души поздравляем наших выпускников! До новых встреч!Подать документы в Ковровскую академию на любую специальность можно по 25 июля по адресу: г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, каб. 225 (2 этаж), понедельник-пятница с 9.00 до 17.30. Телефон для консультаций (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00): 8 (49232) 6-96-02.Реклама.