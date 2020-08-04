Недавно российские ученые представили вакцину от COVID-19. Вероятно, скоро завершится его регистрация. Однако препарат некоторое время будет доступен не для всех.

Недавно российские ученые представили вакцину от COVID-19. Вероятно, скоро завершится его регистрация. Однако препарат некоторое время будет доступен не для всех.Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с журналистами отметил, что вакцину от коронавируса пока нельзя считать безопасной для детей, поскольку препарат еще не прошел цикл испытаний на взрослых.Привлекать несовершеннолетних к исследованиям будут только после того, как закончится третья фаза испытаний, заверил эксперт.Руководитель Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркнул, что обычно действие препарата проверяют на неполовозрелых животных и только потом приступают к тестовой вакцинации детей.Впрочем, вводить этот препарат в организм несовершеннолетних нет острой необходимости, поскольку дети не входят в группу риска. Как отметил Тарасов, ребенок легче переносит COVID-19.По состоянию на 4 августа 2020 года, в России коронавирусом заражены 185 тысяч человек. За пять месяцев COVID-19 обнаружили у 862 тысяч жителей страны, скончались от этой болезни – 14,3 тысячи. Россия занимает четвертое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.