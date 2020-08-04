Согласно информации Красного креста в Ливане число пострадавших от мощного взрыва в Бейруте составляет по меньшей мере 2,7 тысячи человек. Министерство здравоохранения страны отметило, что ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-08-2020-obyavleno-o-tysyachax-postradavshix-ot-vzryva-v-bejrute.html" target="_blank">Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте</a> - Согласно информации Красного креста в Ливане число пострадавших от мощного взрыва в Бейруте составляет по меньшей мере 2,7 тысячи человек. Министерство здравоохранения страны отметило, что ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-08-2020-obyavleno-o-tysyachax-postradavshix-ot-vzryva-v-bejrute.html]Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте[/url] - Согласно информации Красного креста в Ливане число пострадавших от мощного взрыва в Бейруте составляет по меньшей мере 2,7 тысячи человек. Министерство здравоохранения страны отметило, что ..