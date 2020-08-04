Порт, в котором произошел масштабный взрыв, находится в центре Бейрута. Это означает, что удар на себя приняло сердце города. Масштаб – огромный, жертвы, раненые, – цитирует очевидца ..

Порт, в котором произошел масштабный взрыв, находится в центре Бейрута. Это означает, что удар на себя приняло "сердце города"."Масштаб – огромный, жертвы, раненые", – цитирует "" очевидца произошедшего. Известно о сотнях раненых. По предварительным данным, число погибших составило по меньшей мере десять человек. Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.