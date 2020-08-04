Фронтмен группы Ленинград отреагировал на слова патриарха Кирилла о том, что РПЦ не располагает богатствами. Музыкант сделал это в свойственной ему манере.

Фронтмен группы "Ленинград" отреагировал на слова патриарха Кирилла о том, что РПЦ не располагает богатствами. Музыкант сделал это в свойственной ему манере.Музыканта Сергея Шнурова можно назвать лакмусовой бумажкой современного общества. Если певец обращает внимание на какую-либо тему, освещенную в СМИ, значит, она интересна большинству граждан.На сей раз главный редактор телеканала RTVI обнародовал в "Инстаграм" пост, посвященный патриарху Кириллу. Шнуров иронично высказался о словах священнослужителя по поводу богатств РПЦ.В новом стихотворении певец высмеял оправдания патриарха. Например, Шнуров вспомнил скандал с дорогостоящими часами епископа РПЦ, которые старательно пытались скрыть на снимке посредством фотошопа.Фронтмен "Ленинграда" в сатирической манере предположил, что патриарх Кирилл одолжил аксессуар у Дмитрия Пескова, секретаря российского президента. "Крест торчит из "роллс-ройса", – отметил музыкант.13 Апр 2019 в 5:10 PDTПоклонники Шнурова бурно отреагировали на публикацию. "Аплодирую стоя", "Серега переобулся, снова голос народа слышится", "Даже боюсь комментировать", "Эти стихи уже пора в школьную программу внести", "Хоть кто-то правду скажет", "Про часы – это мощно зашло, спасибо!" – написали пользователи Сети.