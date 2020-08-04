Перед открытием была проведена генеральная уборка помещений и обработка спортинвентаря с применением дезинфицирующих средств.

Во Владимире все городские детско-юношеские школы и спортивные школы олимпийского резерва возобновили работу после снятия ограничений. При этом необходимо соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.Перед открытием была проведена генеральная уборка помещений и обработка спортинвентаря с применением дезинфицирующих средств. Проводится ежедневная обязательная термометрия персонала и воспитанников, организованы антисептическая обработка рук и проведение регулярных гигиенических мероприятий: обеззараживание воздуха, дезинфекция, проветривание помещений.Наполняемость групп составляет 65-70% , исключено пересечение воспитанников из разных групп. Вход в школы родителям ограничен. Максимально используются возможности для проведения занятий на открытом воздухе.Так, тренировочный процесс в СШОР по легкой атлетике №4 проводится на открытом воздухе: на стадионах «Лыбедь» и «Торпедо», в парках «Загородный» и «Дружба». Используется и сектор для метания у ВлГУ. Возобновление тренировочных занятий в ФОКе планируется со 2 сентября. Они также будут организованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Тренерский состав ДЮСШ по игровым видам спорта №1 проводит занятия на школьных спортплощадках.Тренировки по единоборствам и настольному теннису в СШОР №7 также проводятся на открытом воздухе в парковой зоне с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, сохранены занятия в режиме он-лайн.В ДЮСШ по плаванию №9 занятия проводятся только на суше с соблюдением дистанцирования между спортсменами не менее 3 метров.Обязательные мероприятия по организации тренировочного процесса в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проведены в ДЮСШ хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках №8, возобновившей работу в ледовом комплексе «Владимир», в СШОР №5 по художественной гимнастике, в СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва, в ДЮСШ № 2, в СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева.Запись новичков будет производиться с началом учебного года. Сообщили в мэрии.