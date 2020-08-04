17-летняя актриса Луиза-Габриэла Бровина снимается в кино с
раннего возраста. Многие зрители помнят юную артистку по роли Нади Авдеевой в
сериале Закрытая школа.
17-летняя актриса Луиза-Габриэла Бровина снимается в кино с
раннего возраста. Многие зрители помнят юную артистку по роли Нади Авдеевой в
сериале "Закрытая школа".
Луиза-Габриэла впервые попала на съемочную площадку в раннем
детстве. Ее кинодебют состоялся в 2009 году в сериале "Катя: Военная история". Первое
время родители не хотели погружать наследницу в киноиндустрию, однако, увидев,
как она радуется, попадая на площадку, сдались.
Сегодня Луиза-Габриэла Бровина – опытная артистка. В
профессиональной копилке 17-летней девушки 35 кинопроектов и популярный аккаунт
в соцсети "Тик-Ток", который приносит доход.
Между тем, по словам Бровиной, за успех ей приходится
платить. Луиза-Габриэла не доверяет людям. Артистка много раз сталкивалась с предательством.
Ранее звезду сериала "Закрытая школа" окружали люди, которых
она считала друзьями. Со временем Луиза-Габриэла начала осознавать, что многие
общаются с ней только из-за того, что она известна. Бровина пожаловалась, что
такие псевдоприятели в ее жизни возникают довольно часто. С возрастом она
научилась их сразу распознавать.
Актриса старается не открывать душу малознакомым людям.
Секретами девушка делится только с мамой. В ровесниках Бровина не уверена.
Часто юной артистке приходится сталкиваться с завистью. По
словам Луизы, в кинобизнесе это уже своеобразная норма. К недоброжелателям
звезда привыкла. "Мне кажется, люди несчастны, если умудряются думать:
"Почему она, а не я", – поведала артистка.