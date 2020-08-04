17-летняя актриса Луиза-Габриэла Бровина снимается в кино с раннего возраста. Многие зрители помнят юную артистку по роли Нади Авдеевой в сериале Закрытая школа.

17-летняя актриса Луиза-Габриэла Бровина снимается в кино сраннего возраста. Многие зрители помнят юную артистку по роли Нади Авдеевой всериале "Закрытая школа".Луиза-Габриэла впервые попала на съемочную площадку в раннемдетстве. Ее кинодебют состоялся в 2009 году в сериале "Катя: Военная история". Первоевремя родители не хотели погружать наследницу в киноиндустрию, однако, увидев,как она радуется, попадая на площадку, сдались.Сегодня Луиза-Габриэла Бровина – опытная артистка. Впрофессиональной копилке 17-летней девушки 35 кинопроектов и популярный аккаунтв соцсети "Тик-Ток", который приносит доход.Между тем, по словам Бровиной, за успех ей приходитсяплатить. Луиза-Габриэла не доверяет людям. Артистка много раз сталкивалась с предательством.Ранее звезду сериала "Закрытая школа" окружали люди, которыхона считала друзьями. Со временем Луиза-Габриэла начала осознавать, что многиеобщаются с ней только из-за того, что она известна. Бровина пожаловалась, чтотакие псевдоприятели в ее жизни возникают довольно часто. С возрастом онанаучилась их сразу распознавать.Актриса старается не открывать душу малознакомым людям.Секретами девушка делится только с мамой. В ровесниках Бровина не уверена.Часто юной артистке приходится сталкиваться с завистью. Пословам Луизы, в кинобизнесе это уже своеобразная норма. К недоброжелателямзвезда привыкла. "Мне кажется, люди несчастны, если умудряются думать:"Почему она, а не я", – поведала артистка.