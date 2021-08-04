Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал Владимира Зеленского. Он усомнился в интеллектуальных способностях президента.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал Владимира Зеленского. Он усомнился в интеллектуальных способностях президента.Президент Украины Владимир Зеленский часто становится объектом довольно жесткой критики со стороны своих соотечественников. Среди основных претензий к политику наиболее часто встречаются неспособность предпринимать решительные действия, а также доверие тем людям, которые мешают стремительному процветанию Незалежной.Недавно характеристику Владимиру Александровичу дал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подверг критике как самого президента, так и тех персон, которые составляют окружение первого лица страны.Азаров призвал людей внимательно посмотреть на лица тех, кто ответственен за принятие ключевых решений, передает . Кроме того, по мнению политика, все станет предельно ясно, если послушать хотя бы несколько минут выступления Зеленского.Под раздачу попали и представители судебной ветви власти, которые преследуют оппозиционных деятелей. Говоря об этих людях, Азаров отметил, что не встречал более убогих физиономий.Напомним, ранее о Зеленском высказался экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он не исключил, что президент Незалежной может спровоцировать войну на территории страны.