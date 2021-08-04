Новую магистраль планируют сдать весной 2023 года.

Сразу после выхода из отпуска Владимир Сипягин побывал на месте Дублёр Добросельской обойдётся бюджету в почти 3 млрд рублей.«Нам пришлось корректировать рабочую документацию, сейчас повторно проходим экспертизу. Есть небольшое отставание от кассового плана. Поставил департаменту строительства задачу наверстать упущенное до конца года. Сейчас ведутся переговоры с Минтрансом о возможности переноса средств с этого года на 2023», – подчеркнул губернатор во время поездки.На сегодняшний день на объекте выполнен вынос основных осей автодороги, инженерных коммуникаций и расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, проведена рекультивация земель. Построены временные подъездные пути и площадка под строительный городок, берега Рпени укреплены сваями. Мост пройдёт пройдёт вдоль водоёма под углом в 15 градусов.«Ведётся устройство подпорной стены, переустройство ливневой и напорной канализации, прокладка кабельных линий, забиваются сваи», - уточнили в пресс-службе главы региона.Новую магистраль планируют сдать весной 2023 года. Четырёхполосная проезжая часть с тротуарами и велодорожками будет иметь десять пересечений и примыканий, четыре светофора и два остановочных пункта. Ожидается, что её появление оптимизирует движение транспорта и разгрузит восточный район Владимира от пробок.Напомним, что в 2020 году на строительство Рпенского проезда Владимирская область получила 500 млн рублей. На 2021 – 2023 годы предусмотрены федеральные средства в размере 926, 400 и 200 млн рублей соответственно.