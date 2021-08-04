Горсуд готовится рассмотреть материалы дела.

Житель Мурома подал в суд на ООО «Центр новых медицинских технологий» о взыскании компенсации морального вреда. Ему отказали в медицинской помощи.«Имея на руках направление врача, мужчина обратился в частную клинику, чтобы ему платно сделали УЗИ брюшной полости. Однако пациенту не оказали необходимую услугу», - рассказали в пресс-службе Муромского городского суда.В ответе на претензию компания сообщила, что сейчас проводится проверка, до окончания которой организация не будет проводить ультразвуковое исследование.Горсуд готовится рассмотреть материалы дела.