На фестивале Московское варенье раскрывают секреты готовки сладостей.

На фестивале "Московское варенье" раскрывают секреты готовки сладостей.На днях в российской столице начался фестиваль "". На 23 площадках жители и гости города смогут попробовать оригинальные сладости, посмотреть интересные фильмы, узнать о блюдах, готовящихся на специальных очагах. Для гостей фестиваля приготовили кулинарные и творческие мастер-классы.Так, на улицах Святоозерская, Матвеевская и Теплый Стан расскажут и покажут, как сделать варенье из черники и топинамбура, малины и дыни, фундука, вишни и корицы, а еще испекут ванильные оладьи с абрикосовым джемом, раскроют секреты гурьевской каши и сибирских шанежек.На улице Адмирала Руднева работает "Мастерская волшебного варенья". Там готовят варенье Шахерезады, Конька-Горбунка, Снегурочки, гномов, дракона и кота Баюна. А на улице Хачатуряна варят сладости Золотой Рыбки, единорога, Снежной королевы, Хозяйки Медной горы, Жар-птицы, Царевны Лебеди и эльфов.На бульваре Дмитрия Донского можно узнать не менее интересные рецепты. Там, например, расскажут о варенье с сиренью, которое любил Петр Чайковский, угощении сбрусникой императрицы Елизаветы Петровны, лакомстве Ивана Грозного и сладостях, связанных с Петром I, Александром Пушкиным и Иваном Тургеневым.Еще одна площадка фестиваля "Московское варенье" – Тверская площадь. Там гостей учат, как украсить баночку варенья тканью и расписать ее, рисовать картины на деревянных заготовках фруктов и помогают разработать дизайн мешочков для трав и специй.Акварельные зарисовки и оригинальные амулеты из засушенных цветов можно создать на площади Революции. Там же делают цветочные композиции, мастерят витражных бабочек и расписывают деревянные кашпо.Тем, кто хочет знать секреты выращивания полезных трав в домашних условиях, необходимо посетить Профсоюзную улицу, а для тех, кому интересна жостовская роспись и семикаракорская керамика, а также декор в стиле федоскинской лаковой миниатюры, работают ремесленные мастерские наулицах Ключевая, Вешняковская, в парке «Бригантина»и на Коптевском бульваре.Подробная программа фестиваля "Московское варенье" представлена .