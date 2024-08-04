Стресс – неотъемлемый спутник жизни любого человека. Ежедневно мы сталкиваемся с его последствиями, а способы их преодоления у каждого свои.

Стресс – неотъемлемый спутник жизни любого человека. Ежедневно мы сталкиваемся с его последствиями, а способы их преодоления у каждого свои.Зубы, увы, становятся той областью, на которой влияние стресса отражается достаточно серьезно. Один из ярких показателей этого — бруксизм или скрежетание зубами, которое может существенно сказаться на состоянии зубочелюстной системы. О том, какие шаги можно предпринять для минимизации вредного влияния стресса на зубы, рассказала ортодонт-гнатолог международного уровня Лиана Стрипская.Бруксизм, или непроизвольное скрежетание зубами, чаще всего происходит во время сна. Это состояние бывает двух видов: физиологического и патологического характера. Физиологический бруксизм считается нормальным явлением и встречается у многих людей, не вызывая значительного дискомфорта. Патологический же бруксизм характеризуется гипертонусом жевательных мышц, что может приводить к нарушению сна, болевым ощущениям и значительному дискомфорту. Эта форма требует особого внимания и вмешательства специалистов для предотвращения дальнейших осложнений.Бруксизм в нормальных условиях можно рассматривать как природный способ организма справляться со стрессом. Исследования показали, что у людей, страдающих бруксизмом, уровень в крови гормона стресса (кортизола) ниже, чем у тех, кто с этим не сталкивается. В этом контексте бруксизм можно видеть как некий «клапан» выхода стресса из организма. Несмотря на это, важно отличать нормальный бруксизм от патологического. Патологический бруксизм сопровождается выраженным гипертонусом жевательных мышц и неправильным прикусом, что требует обязательного медицинского вмешательства.Вред патологического бруксизмаЖевательная система приспособлена к определенному уровню нагрузки: зубы смыкаются, перемалывают пищу, и эмаль защищает их от истирания. Однако при неправильном положении зубов и патологических контактах между ними, бруксизм может привести к разрушению как твердых, так и мягких тканей зубочелюстной системы. Неправильное размещение зубов приводит к их разрушению, а гипертонус мышц усиливает эту проблему, вызывая стирание эмали и разрушение костных тканей. Это создает порочный круг: снижение высоты прикуса приводит к еще большему напряжению мышц и дальнейшему разрушению зубов. Проблемы с пародонтом — тканями, окружающими и поддерживающими зубы — также усугубляются.Борьба с патологическим бруксизмомВедение пациентов с патологическим бруксизмом включает в себя несколько основных этапов. Первым этапом лечения является снятие гипертонуса жевательных мышц. Это достигается через различные методы релаксации, специальные упражнения и физиотерапию. В следующем этапе важно правильно выровнять зубы, чтобы уменьшить их износ и разрушение. Ортодонтическое лечение, установка виниров или коронок помогает достичь этой цели. Ну и конечная цель лечения состоит в переходе бруксизма из патологического состояния в физиологическое. Это позволяет зубочелюстной системе функционировать нормально, справляясь со стрессом без разрушительных последствий.Стресс и здоровье зубов — это два аспекта, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и их нельзя игнорировать. Бруксизм, обусловленный повышенным тонусом жевательных мышц, может служить способом организма управлять стрессом. Однако патологический бруксизм требует серьезного внимания и лечения для предотвращения повреждений зубочелюстной системы. Контроль эмоционального состояния и посещение стоматолога помогут избежать серьезных проблем. Важно своевременно распознать патологический бруксизм и обратиться за помощью, чтобы сохранить здоровье зубов на годы вперед.