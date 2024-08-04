Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему стала демонстрировать избранника в соцсетях.

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему стала демонстрировать избранника в соцсетях.После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина не раз заявляла о том, что впредь больше не хочет показывать личное в блоге. Она тщательно скрывала ухажеров от общественности. Но недавно телеведущая изменила своим принципам: она стала публиковать фото и видео с новым избранником, причем довольно часто.Поклонники хоть и рады за Ксению, они не могли не выразить недоумение. Народ припомнил телезвезде ее ранние слова о недопустимости демонстрации личной жизни публике. "Переобулась!" – писали люди. Начитавшись сообщений от интернет-пользователей, Бородина решила оправдаться.В недавней публикации знаменитость отметила, что лишь глупые люди не меняют своего мнения. Ксения отметила, что является "проработанным" человеком, и она "плевать хотела" на точку зрения других. По словам телеведущей, она идет лишь за чувствами и позволяет себе жить так, как хочет.Ксения Бородина отметила, что в течение последних трех лет ничего не рассказывала о личной жизни. "Теперь я буду делать, что хочу!" – заявила знаменитость. Она призналась в любви к себе, своей жизни и, конечно, поклонникам, которые выражают поддержку.