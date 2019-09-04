Сегодня, 4 сентября, круглую дату отмечает легендарная актриса Нина Ургант. Артистке, звезде фильма Белорусский вокзал исполнилось 90 лет. Как сейчас выглядит именинница, показал ее внук Иван.

Сегодня, 4 сентября, круглую дату отмечает легендарная актриса Нина Ургант. Артистке, звезде фильма "Белорусский вокзал" исполнилось 90 лет. Как сейчас выглядит именинница, показал ее внук Иван.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Иван Ургант опубликовал снимок любимой бабушки. На фотографии именинница Нина Ургант запечатлена в клетчатом свободном платье, с подкрашенными в рыжий цвет волосами и двумя нитями бус. В руке артистка, отмечающая 90-летие, держит блюдце с зеленым виноградом.Подписал кадр Иван Ургант в своем ироническом стиле: "Я, главное, говорю, – Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, – Ванечка, иди в ***! I❤90!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Отметим, что в комментариях с поздравлениями отметилось множество подписчиков, в том числе и знаменитостей.Так, актриса Елизавета Боярская рассыпалась в комплиментах: "Великолепная!!! Уникальная!!! Здоровья! Неугасаемой энергии!🌺🌺🌺🌺🌺". Ей вторит и шоумен Николай Фоменко: "Да здравствует НИНА НИКОЛАЕВНА!!! 💐Всегда отправляет в правильные места!