Тамара Носова, известная по ролям в Карнавальной ночи и Королевстве кривых зеркал, потеряла популярность в 80-е и доживала своей век в халупе с крысами.

Тамара Носова, известная по ролям в "Карнавальной ночи" и "Королевствекривых зеркал", потеряла популярность в 80-е и доживала своей век в халупес крысами.Судьба у актрисы нелегкая с самого детства. Когда Носовойбыло 1,5 года скончалась ее мать, а отец отказался от детей. Так ТамараМарковна оказалась в детдоме, откуда ее довольно быстро забрали приемныеродители. Она хорошо училась, после войны окончила ВГИК. Ее начали снимать впатриотических фильмах.Позже Тамара Носова вышла замуж за дипломата и переехала вАвстрию. Очень быстро заскучав по съемкам, артистка вернулась к любимой работе,расставшись с мужем. Вскоре режиссеры стали замечать ее комедийный талант, в ееарсенале появилось много ярких эпизодических ролей.Носова всю жизнь искала любви, до старости любила мужчин. Насъемках Тамара Марковна познакомилась с актером Юрием Боголюбовым, у них закрутилсяроман, который вскоре привел к свадьбе. Но и на этот раз все закончилосьдовольно быстро. Носова не следила за домом и не планировала детей. Мужа это неустраивало, он начал предъявлять претензии. В итоге артистка рассталась с ним.К тому времени Тамара Носова стала известна на весь Союз.Она уже снялась в "Карнавальной ночи", "Свадьбев Малиновке", "Женитьбе Бальзаминова".На съемочной площадке "Королевства кривых зеркал"она познакомилась с писателем Виталием Губаревым. Они началивстречаться, состояли в гражданском браке. Их отношения закончились, когдаНосова переметнулась к актеру Николаю Засееву. Они расстались, потому чтоНосова так и не родила ребенка. У нее случилось два выкидыша из-за постоянныхсъемок в положении.Серьезные неприятности начались в жизни Тамары Носовой в80-е. Тогда ее перестали звать в кино. В это же время умерла ее приемная мать. Вначале 90-х ее уволили из театра. Некогда именитая актриса стала жить напенсию, которой с трудом хватало на еду. Сотрудники Гильдии актеров пыталисьоказать посильную помощь, но им не удалось. Тамара Носова жила в обветшалойквартире с крысами и тараканами.Однажды она перестала выходить на связь. Через некотороевремя артистку обнаружили без сознания посреди ужасного бардака. У нее случилсяинсульт. Тогда же объявился "племянник", который в итогеоказался просто охотником за московской квартирой. Которая, кстати, послесмерти артистки отошла государству, так как наследников у нее не было.