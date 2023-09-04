Владимирская машинно-испытательная станция передала на нужды бойцов Волгу и УАЗ, сообщили в...

Владимирская машинно-испытательная станция передала на нужды бойцов "Волгу" и УАЗ, сообщили в региональном отделении Народного фронта.К технике относились бережно - полный порядок и в салоне, и под капотом. Сотрудники сами провели диагностику и подремонтировали машины. Сегодня органы власти, предприятия, госучреждения и просто неравнодушные люди по всей стране безвозмездно передают технику для выполнения задач в зоне СВО.Константин Ефремов, активист регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Ранее они служили для гражданских целей. Это автомобиль УАЗ и автомобиль Волга. Теперь они послужат верой и правдой ребятам, которые находятся на СВО. В частности, для перевозки раненых. А Волга послужит в новых регионах, которые уже освобождены. Спасибо, что понимаете наши потребности и потребности фронта. Победа будет за нами.