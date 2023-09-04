Икра и рыба Камчатская снова дает возможность Владимирцам насладиться северо-восточными деликатесами. 35 видов рыб разных пород, приготовленных с использованием натуральных компонентов.

Икра и рыба Камчатская снова дает возможность Владимирцам насладиться северо-восточными деликатесами. 35 видов рыб разных пород, приготовленных с использованием натуральных компонентов. Чавыча, белорыбица, палтус и, конечно, красная икра! Рыба перевозится самолётами с Камчатки и не замораживается, сохраняя все свои полезные свойства. Продукция трех видов приготовления: холодного, горячего копчения и свежая слабо-соленая. Копчение происходит только на