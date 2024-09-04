Реализовано это в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В лечебные учреждения Владимирской области поступит 290 единиц нового медицинского оборудования на сумму свыше 58 миллионов рублей в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».По информации пресс-службы Правительства, в районной больнице Вязников уже проходит тестирование нового маммографа, а в ковровской больнице пациенток обследуют на новом оборудовании.Современные аппараты УЗИ были установлены в Гусь-Хрустальной и Камешковской центральных районных больницах. В Собинской больнице появился новый флюорограф. Кроме того, в рамках программы закуплены электрокардиографы, дефибрилляторы, акушерские кольпоскопы, пульсоксиметры, спирометры и другое медицинское оборудование.