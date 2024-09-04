Десяток муромлян, которые состояли на учете у нарколога, лишились водительских прав. У всех них были заболевания, связанные с употреблением различных стимуляторов, объяснили в пресс-службе

Десяток муромлян, которые состояли на учете у нарколога, лишились водительских прав. У всех них были заболевания, связанные с употреблением различных стимуляторов, объяснили в пресс-службе прокуратуры. Подобные заболевания входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Каким образом водители получили права, непонятно. Нарушителей нашли в ходе проверки. После чего прокурор обратился в суд с исками