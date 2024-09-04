71-летний мужчина утонул в Оке в Муроме 31 августа. Это был последний день купального сезона, рассказали в пресс-службе МЧС региона. Информация о погибшем появилась сегодня, 4 сентября, когда

71-летний мужчина утонул в Оке в Муроме 31 августа. Это был последний день купального сезона, рассказали в пресс-службе МЧС региона. Информация о погибшем появилась сегодня, 4 сентября, когда нашли тело. Обстоятельства гибели будут выяснять. Всего с начала года в водоемах области погибло 45 человек. За аналогичный период прошлого года смертей было меньше – 32. Спасатели