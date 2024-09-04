Во Владимирской области стартовал проект «Репродуктивное здоровье».

Во Владимирской области стартовал проект «Репродуктивное здоровье». Об этом 3 сентября рассказала регионального правительства.Новый проект реализуют областной Минздрав и Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона. Отныне молодожёны в возрасте от 18 до 49 лет во время заключения брака в отделах ЗАГС будут получать сертификат на медицинскую диагностику репродуктивной системы.«С ним можно будет обратиться в поликлинику для прохождения бесплатного обследования репродуктивного здоровья, предъявив паспорт, медицинский полис и СНИЛС», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.