ИП из Вязников, владеющая ларьком с чаем, кофе, консервами и сигаретами, на протяжении почти двух лет незаконно покупала табачную продукцию без маркировки. Как пояснили «Шестому каналу» в

ИП из Вязников, владеющая ларьком с чаем, кофе, консервами и сигаретами, на протяжении почти двух лет незаконно покупала табачную продукцию без маркировки. Как пояснили «Шестому каналу» в пресс-службе прокуратуры, женщина ведет бизнес с 2000 года. Осенью 2022-го к ней в магазин пришел незнакомец и предложил покупать контрафактные сигареты. Предпринимательница согласилась. Нелегальную продукцию она хранила и