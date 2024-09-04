В День знаний в Вязниковском районе Владимирской области торжественно открыли две новые спортивные площадки.

В День знаний в Вязниковском районе Владимирской области торжественно открыли две новые спортивные площадки. Об этом 3 сентября рассказала регионального правительства.Отмечается, что новые спортивные объекты построили в рамках реализации программы «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».Современные комплексы находятся на территориях Мстёрской и Нововязниковской школ. Обе площадки оснащены всем необходимым для занятий спортом оборудованием. Теперь здесь можно проводить полноценные уроки физкультуры, а также играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол и другие командные игры.