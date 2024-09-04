Старый портал «Владимир — это мы» больше не функционирует, однако пользователи отмечают, что методы решения городских проблем остались прежними — это отписки и игнорирование.

Городская администрация сообщила, что во второй половине августа жители активно использовали Платформу обратной связи для решения различных вопросов. Больше всего обращений касалось благоустройства, уборки контейнерных площадок и обслуживания многоквартирных домов. Старый портал «Владимир — это мы» больше не функционирует, однако пользователи отмечают, что методы решения городских проблем остались прежними — это отписки и игнорирование.Теоретически ПОС предоставляет гражданам возможность отправлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.В мэрии уверяют, что все поступающие обращения рассматриваются профильными органами власти. Ведомства обязаны ответить на сообщения в течение 30 дней, а в некоторых случаях — в срок до 10 дней. Однако «ответить на сообщение» не всегда означает реальное решение проблемы. Пользователи ПОС рассказывают, что администрация часто ограничивается формальными ответами, в которых указываются сроки предполагаемого решения. Эти сроки нередко откладываются, и решение проблемы может затянуться на многие годы.