Горожанин обнаружил осколки космического камня на территории Владимирской области.

Житель Владимира выставил на продажу два осколка марсианского метеорита за 7 миллионов рублей. Необычное объявление появилось на сайте «Авито». Горожанин обнаружил осколки космического камня на территории Владимирской области. Их общий вес составляет 89,1 грамма. Метеорит притягивается магнитом, а его поверхность покрыта блестящими черными кристаллами.На металлоискателе он показывает, как драгоценные металлы. На фотографиях и видео всю красоту метеорита не передать. Держа его в руках, ощущение совершенно другое, рассказал продавец. Мужчина провел рентгенофлуоресцентный анализ, который выявил наличие 31 элемента в химическом составе артефакта, включая магний, цинк, церий, уран, цирконий, родий и другие.Срез был выполнен специальным абразивным диском по камню, после чего поверхность была отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Все стружки, образовавшиеся при резке метеорита, были собраны магнитом и сохранены, добавил исследователь.