Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о текущей эпидемиологической обстановке в российской столице. По словам градоначальника, ситуация стабилизируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о текущей эпидемиологической обстановке в российской столице. По словам градоначальника, ситуация стабилизируется.Пандемия коронавируса в России никуда не ушла. Врачи и эпидемиологи напоминают гражданам о необходимости продолжать соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и по возможности работать удаленно.Мэр Москвы Сергей Собянин поделился актуальной информацией о текущей эпидемиологической обстановке в Москве. Градоначальник сообщил, что обстановка по всем характерным признакам стабилизируется.При этом, по словам Собянина, больницы заполняются. Количество заболевших в сутки постепенно приближается к отметке в тысячу человек, подчеркнул Сергей Семенович.Ранее Собянин отметил, что . Однако это не значит, что нужно расслабляться. Не исключено, что число зараженных в ближайшее время дойдет до трех тысяч граждан в сутки.Сергей Семенович объяснил, что о второй волне COVID-19 говорить пока не приходится. Дело в том, что для этого нужно зафиксировать динамику заражений тех людей, которые уже переболели инфекцией. Сейчас Москва обладает достаточными ресурсами, чтобы лечить людей с диагнозом COVID-19.