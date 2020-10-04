Фильм снял режиссёр Игорь Мельников. Он же стал автором сценария.

В память о детском подвиге в годы Великой Отечественной войны. В Санкт-Петербурге в зале Ленфильма состоится показ владимирского фильма «Ванька».Долгожданный проект Регионального Центра культуры, детского и авторского кино. Фильм снял режиссёр Игорь Мельников. Он же стал автором сценария. В картине нет военных сцен и крови. В объективе - ребята, которые, несмотря на юный возраст, трудились у станков наравне со взрослыми. Фильм отсылает и к истории владимирской земли. Военную продукцию производили на станции Селиваново, в Муроме, Киржаче, Вязниках, Коврове. Главные роли - у владимирского пятиклассника Димы Домахина. Директора военного завода сыграл актёр Александр Миронов. Образ мастера Егорыча - наставника Ваньки сыграл Сергей Холмогоров.