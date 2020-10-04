Месячник продлится до 31 октября включительно.

Во Владимире с 1 октября стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Месячник продлится до 31 октября включительно. На 10 октября назначена дата проведения общегородского субботника.Особое внимание в ходе осеннего месячника будет уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.Руководителям предприятий независимо от форм собственности, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.(Фото:Pixabay)