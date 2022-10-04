Заявления Аллы Пугачевой в настоящем могут перечеркнуть заслуги прошлого.

Заявления Аллы Пугачевой в настоящем могут перечеркнуть заслуги прошлого.Последние месяцы АллаПугачева провела в настоящем стрессе. Хейт от коллег и когда-то преданныхпоклонников, начало учебного года с двумя детьми и признание мужа иноагентом —на долю 73-летней женщины выпали серьезные испытания. Интернет-издание передает слова певицы Вики Цыгановой, осуждающей действия АллыПугачевой: "Я не хочу комментировать "мать всехгеев РФ, которая пела для плебеев".Новый удар может прилететьАлле Пугачевой с уже знакомой стороны — от государства. В беседе с одним изизданий депутат Государственной Думы Виталий Милонов поделился планами вотношении Пугачевой. Чиновник планирует инициировать лишение артистки государственныхнаград.Он считает, что званияНародной артистки была достойна прежняя Алла Борисовна, а нынешняя своимповедение перечеркнула все, что было. "Нужно это официально оформить",— заявляет депутат. Даже если планы Виталия Милонова осуществляться, толькопосле окончания бумажной работы государственным органом будет решено лишитьПугачеву звания народной артистки.Напомним, что это званиеПримадонна получила больше 30 лет назад. Кроме этого, Алла Пугачева получаетпочетную Государственную премию России.