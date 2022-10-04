Вместе с представителями других органов системы профилактики полицейские напомнили об ответственности за правонарушения и соблюдении правил личной безопасности.

Сотрудники ПДН ОМВД России по Судогодскому району совместно с представителями других органов системы профилактики в рамках операции «Подросток» провели встречу со студентами местного техникума.В ходе мероприятия полицейские подробно рассказали о предусмотренной законом ответственности за преступления и административные правонарушения, совершенные лицами, не достигшими 18 лет.Отдельно стражи правопорядка остановились на проблеме вредных привычек среди молодежи.Особое внимание было уделено безопасности в социальных сетях и личной ответственности каждого человека за информацию, размещаемую в Интернете. Гости порекомендовали студентам быть бдительными при общении онлайн, напомнив, что злоумышленники могут использоваться различные приемы для вовлечения молодежи в деструктивные сообщества.Также в ходе встречи подросткам напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности.