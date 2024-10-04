Из областного бюджета выделили ещё 82,6 млн рублей на программу «30 на 70».

Губернатор Владимирской области принял решение выделить 82,6 миллиона рублей на реализацию предложений местных жителей. В этот раз средства будут распределены между 50 муниципальными образованиями.Напомним, что по инициативе главы региона программа «50 на 50» была изменена на программу «30 на 70». Это означает, что жители должны собрать 30% от общего бюджета проектов по благоустройству и развитию инфраструктуры, тогда как 70% будет покрыто из бюджета Владимирской области. За подробной информацией о правилах участия в программе местные жители могут обратиться к представителям администраций сел, городов и районов.На данный момент средства будут направлены на создание детских площадок, обустройство зон отдыха, капитальный ремонт культурных учреждений в селах, строительство дорог в частном секторе и другие важные проекты.