Дорожники призывают местных жителей беречь обновленный объект и не допускать актов вандализма.

В столице Владимирской области завершены работы по обновлению остекления самого старого надземного пешеходного перехода у гипермаркета «Лента» и микрорайона Семязино. Сотрудники компании ДЭП №7 заменили поврежденные стекла, и теперь переход выглядит современно и чисто. Ранее объект изрисовали вандалы.Дорожники призывают местных жителей беречь обновленный объект и не допускать актов вандализма, чтобы сохранить его в порядке для всех пешеходов.Напомним, ранее мы писали, что