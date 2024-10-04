Осенью нужно запасаться витаминами, поэтому овощное рагу – лучшая альтернатива БАДам.
Осенью нужно запасаться витаминами, поэтому овощное рагу – лучшая альтернатива БАДам.
Рецепт вкусного осеннего блюда – овощного рагу с курицей. Это блюдо получается очень сытным и ароматным благодаря сочетанию различных овощей и мяса.
Ингредиенты
Куриное филе – 500 г
Картофель – 4 шт.
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Болгарский перец – 1 шт.
Цветная капуста – 300 г
Кабачок – 1 шт.
Томаты – 2 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Растительное масло – для жарки
Соль, черный перец – по вкусу
Сушеные травы (тимьян, розмарин) – по вкусу
Вода – 1 стакан
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
Очистите морковь и нарежьте ее кружочками.
Лук нарежьте полукольцами.
Болгарский перец нарежьте кубиками.
Цветную капусту разделите на соцветия.
Кабачок нарежьте кольцами.
Томаты нарежьте кубиками.
Очистите чеснок и измельчите его.
Жарка:
Налейте растительное масло в большую сковороду или кастрюлю с толстым дном.
Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
Добавьте лук и морковь и продолжайте жарить, помешивая, еще 5 минут.
Добавление остальных ингредиентов:
Добавьте в сковороду картофель, болгарский перец, цветную капусту и кабачок.
Хорошо перемешайте и обжаривайте все вместе еще 5 минут.
Тушение:
Добавьте в сковороду томаты, чеснок, соль, перец и сушеные травы.
Влейте стакан воды и доведите до кипения.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности картофеля, примерно 20-25 минут.
Подача:
Перед подачей проверьте, достаточно ли соли и специй. Если нужно, добавьте еще.
Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Приятного аппетита!