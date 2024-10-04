Осенью нужно запасаться витаминами, поэтому овощное рагу – лучшая альтернатива БАДам.

Осенью нужно запасаться витаминами, поэтому овощное рагу – лучшая альтернатива БАДам.Рецепт вкусного осеннего блюда – овощного рагу с курицей. Это блюдо получается очень сытным и ароматным благодаря сочетанию различных овощей и мяса.ИнгредиентыКуриное филе – 500 гКартофель – 4 шт.Морковь – 2 шт.Лук репчатый – 1 шт.Болгарский перец – 1 шт.Цветная капуста – 300 гКабачок – 1 шт.Томаты – 2 шт.Чеснок – 3 зубчикаРастительное масло – для жаркиСоль, черный перец – по вкусуСушеные травы (тимьян, розмарин) – по вкусуВода – 1 стаканПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.Очистите картофель и нарежьте его кубиками.Очистите морковь и нарежьте ее кружочками.Лук нарежьте полукольцами.Болгарский перец нарежьте кубиками.Цветную капусту разделите на соцветия.Кабачок нарежьте кольцами.Томаты нарежьте кубиками.Очистите чеснок и измельчите его.Жарка:Налейте растительное масло в большую сковороду или кастрюлю с толстым дном.Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.Добавьте лук и морковь и продолжайте жарить, помешивая, еще 5 минут.Добавление остальных ингредиентов:Добавьте в сковороду картофель, болгарский перец, цветную капусту и кабачок.Хорошо перемешайте и обжаривайте все вместе еще 5 минут.Тушение:Добавьте в сковороду томаты, чеснок, соль, перец и сушеные травы.Влейте стакан воды и доведите до кипения.Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности картофеля, примерно 20-25 минут.Подача:Перед подачей проверьте, достаточно ли соли и специй. Если нужно, добавьте еще.Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Приятного аппетита!