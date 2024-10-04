Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции.

Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции.1. "Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо".А – "Три тополя на Плющихе";Б – "Москва слезам не верит";В – "Александра".2. "А я иду-шагаю по Москве".А – "Я шагаю по Москве";Б – "Берегись автомобиля";В – "Карнавал".3. "Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве".А – "Карнавальная ночь";Б – "Петровка, 38".В – "Свинарка и пастух".4. "Если улицы Москвы вытянуть в одну, // То по ней пройдёте вы через всю страну!"А – "Девушка без адреса"Б – "Московская сага";В – "Старые стены".5. "Ты – моя надежда, ты – моя отрада/В сердце у солдата ты, моя Москва".А – "В шесть часов вечера после войны";Б – "Битва за Москву"В – "Застава Ильича".ОТВЕТЫ1 – Б – "Москва слезам не верит";2 – А – "Я шагаю по Москве";3 – В – "Свинарка и пастух";4 -А – "Девушка без адреса";5 – Б – "Битва за Москву"