Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции.
Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции.
1. "Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо".
А – "Три тополя на Плющихе";
Б – "Москва слезам не верит";
В – "Александра".
2. "А я иду-шагаю по Москве".
А – "Я шагаю по Москве";
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Карнавал".
3. "Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве".
А – "Карнавальная ночь";
Б – "Петровка, 38".
В – "Свинарка и пастух".
4. "Если улицы Москвы вытянуть в одну, // То по ней пройдёте вы через всю страну!"
А – "Девушка без адреса"
Б – "Московская сага";
В – "Старые стены".
5. "Ты – моя надежда, ты – моя отрада/В сердце у солдата ты, моя Москва".
А – "В шесть часов вечера после войны";
Б – "Битва за Москву"
В – "Застава Ильича".
ОТВЕТЫ
1 – Б – "Москва слезам не верит";
2 – А – "Я шагаю по Москве";
3 – В – "Свинарка и пастух";
4 -А – "Девушка без адреса";
5 – Б – "Битва за Москву"