Быть учителем это не только учить, но и учиться самой, считает 26-летняя Ольга Баскакова. Все это время ее направляла детская мечта, которая в самом начале пути и подсказала ей подать документы

Быть учителем это не только учить, но и учиться самой, считает 26-летняя Ольга Баскакова. Все это время ее направляла детская мечта, которая в самом начале пути и подсказала ей подать документы на педагогический факультет. В своей семье рабочих она стала первым педагогом. В 2020 году Ольга Андреевна, так ее теперь зовут ученики, начала работать в