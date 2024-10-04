Быть учителем это не только учить, но и учиться самой, считает 26-летняя Ольга Баскакова. Все это время ее направляла детская мечта, которая в самом начале пути и подсказала ей подать документы
<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2024-uchitel-—-eto-ne-professiya-eto-sostoyanie-dushi-—-olga-baskakova-pro-svoyu-rabotu.html" target="_blank">«Учитель — это не профессия, это состояние души» — Ольга Баскакова про свою работу</a> - Быть учителем это не только учить, но и учиться самой, считает 26-летняя Ольга Баскакова. Все это время ее направляла детская мечта, которая в самом начале пути и подсказала ей подать документы
[url=https://33live.ru/novosti/04-10-2024-uchitel-—-eto-ne-professiya-eto-sostoyanie-dushi-—-olga-baskakova-pro-svoyu-rabotu.html]«Учитель — это не профессия, это состояние души» — Ольга Баскакова про свою работу[/url] - Быть учителем это не только учить, но и учиться самой, считает 26-летняя Ольга Баскакова. Все это время ее направляла детская мечта, которая в самом начале пути и подсказала ей подать документы