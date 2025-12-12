Сегодня в Киржачском районе произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП на месте скончалась 69-летняя пассажирка автомобиля «Лада

Сегодня в Киржачском районе произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП на месте скончалась 69-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщили в Госавтоинспекции. ДТП случилось 12 декабря около полудня на нерегулируемом перекрестке 8-го километра трассы «Дубки — Киржач». По предварительным данным, 70-летний водитель «Лады Гранты», совершая поворот налево,