С 87-летней жительницей поселка Новки случилось несчастье. Утром 3 октября женщина упала в подвал и не смогла выбраться самостоятельно. В 9:52 соцработники вызвали на помощь спасателей.

С 87-летней жительницей поселка Новки случилось несчастье. Утром 3 октября женщина упала в подвал и не смогла выбраться самостоятельно. В 9:52 соцработники вызвали на помощь спасателей. Прибывшая дежурная смена из АСФ эвакуировали бабушку из подвала на носилках. От медпомощи женщина отказалась, но спасатели все же вызвали скорую, чтобы профессионалы оценили ее состояние. Об этой истории